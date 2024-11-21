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İspanyol basınına konuştu! Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 16:42
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İlk kez yer aldığı Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ligde 4. sıraya yerleşen Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan, İspanyol basınına konuştu. Genç çalıştırıcı, gelecekteki hedefleri, efsane olduğu Atletico Madrid, milli gururumuz Arda Güler ve Eyüpspor hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuştu! Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Eyüpspor ile iki sezondur adından söz ettiren teknik direktör Arda Turan, İspanya'nın AS gazetesine açıklamalarda bulundu. Turan, verdiği özel röportajda Atletico Madrid zamanlarına, Eyüpspor dönemine ve Arda Güler'e değindi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

''ÇOK ÖZEL BİR HİKAYEYDİ''

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"Eyüpspor'da yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi."

''BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN ANTRENÖR...''

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"Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum."

''GELECEKTE KENDİNİZİ A.MADRID TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDE DEVLER LİGİ'Nİ KAZANIRKEN GÖRÜYOR MUSUNUZ?''

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"Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici."

''SAYISIZ ANI BIRAKTIN AMA KRAMPON FIRLATMAN UNUTULMUYOR!''

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''Tamam mıydı? Tabii ki değil. Haksızlığa tepki vermek iyidir ama benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz (gülerek). Daha sonra o maçtaki hakem Gil Manzano ile Galatasaray maçında tanıştım. Bu konuda sohbet ettik ve güldük. Geçen ay İspanya'yı ziyaret ederken onu tekrar gördüm ve X'te "İyi şanslar" mesajıyla bir fotoğraf paylaştım. Geriye bakıp gülmek güzel oluyor."

''HİKAYEMİ TAMAMLAMIŞTIM''

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"Atletico Madrid'de imkansız gibi görünen şeyleri başardık. Avrupa Ligi'ni, Süper Kupa'yı kazandık, tarihin en güçlü Real Madrid ve Barcelona'sına karşı da Lig'i kazandık. İnanılmaz bir Atlético de Madrid kültürü yarattık. Hikayemi orada tamamlamış gibi hissettim. Bu yüzden Barselona'ya gitmeye karar verdim. Rekoru ve imajıyla dünyanın en büyük kulüplerinden biridir."

''BARCELONA KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM''

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"Barcelona'da Luis Enrique takımdan ayrıldığında senaryo değişti. Kariyerim boyunca her zaman iletişim kurabildiğim ve bağlantı kurabildiğim koçlarla başarıya ulaştım. Bu bağlantı Luis Enrique'den sonra ortadan kayboldu. Ama geriye dönüp baktığımda hiçbir şeyden pişman değilim. Hiçbir zaman yanlış bir karar verdiğimi düşünmedim. Barcelona formasını giymek büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor."

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

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"Arda Güler çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Atlético Madrid Arda Turan Arda Güler
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