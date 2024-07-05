İspanyol basınında gündem: Arda güler! Turnuva performansı hakkında övgü dolu sözler: "Gelecek sezon Real Madrid'de..."

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, geçen sezon sınırlı sürede yaptıklarıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Real Madrid'te süre bulmaya başlayan ve 440 dakikada 6 gol kaydeden Arda Güler, başarılı performansına Avrupa Şampiyonası'nda da devam ediyor.

İSPANYOL BASINININ GÜNDEMİ: ARDA GÜLER!

Madrid Zone, Arda Güler için bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Güler'den övgü dolu sözlerle bahsedilen değerlendirme yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Isco ve hatta Messi gibi isimlerin stilistik özelliklerini gösteren bir yetenek olan Güler, herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi. Orta atma yeteneği zaten takımın en iyilerinden biri ve şut tekniği de çok iyi. Bu durum, Euro 2024'te daha da ortaya çıktı; Güler, turnuvanın gollerinden birini, uzaktan Gürcistan'a karşı atarken, son 16'da Avusturya'ya karşı muhteşem duran toplarla 2 gol attırdı.

"TEKNİK BİR USTA: ARDA"

Bir teknik usta olan Arda, en zor durumlardan bile kolaylıkla kaçabiliyor. Top sürme yeteneği gerçekten görülmeye değer; vücut hareketlerini ve keskin dönüşleri birleştiren durgun, çevik stiliyle Arda'nın stili, küçük İspanyol oyun kurucuların top sürme şeklini anımsatıyor. Sadece baskıdan kaçmakla kalmıyor, aynı zamanda topu aktif olarak ileri taşıyor. Tüm bunların ötesinde, orta yapma ve şut atma yetenekleri de benzer şekilde özel.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYDU"

Arda Güler, sahadaki kısıtlı süresinde bile olağanüstü bir yetenek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Şu ana kadarki performanslarına bakıldığında, Arda'nın takımın hamle oyuncusu olmaktan düzenli bir oyuncuya geçişi beklenenden çok daha erken gerçekleşebilir. Joselu ve Kroos'un ayrılması ve Dani Ceballos'un olası ayrılışı, Arda'nın alabileceği sürenin artışı anlamına geliyor ve Real Madrid'de çok fazla oyun süresi alacağı anlamına geliyor.

"GELECEK SEZON ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ROLE SAHİP OLACAK"

Son dönemde gelen haberler Arda'nın gelecek sezon çok daha büyük bir role sahip olacağını ve kulübün şu ana kadar ondan çok etkilendiğini öne sürüyor. Oyun süresindeki bu artış, kulübün onu hem hücum oyuncusu hem de orta saha oyuncusu olarak gördüğünü gösteren raporlara göre birden fazla pozisyonda gerçekleşecek. Her yerden yaratıcı bir oyun sergileyen Arda, kulüp için paha biçilmez bir silah olduğunu kanıtlayacak. Arda Güler herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi ve Real Madrid kadrosunun önemli bir parçası olarak rolü de herkesin beklediğinden daha erken gelebilir."





