SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İspanyol basınında gündem: Arda güler! Turnuva performansı hakkında övgü dolu sözler: "Gelecek sezon Real Madrid'de..."

İspanyol basınında gündem: Arda güler! Turnuva performansı hakkında övgü dolu sözler: "Gelecek sezon Real Madrid'de..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.07.2024 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yıldız Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla yine İspanyolların gündeminde. Real Madrid yıldız oyuncunun turnuvadaki performansını da yakından takip ediyor. İspanyol basınında bir süperstarın tüm özelliklerine sahip olduğu ifade edilen Arda Güler'in önümüzdeki sezon Real Madrid'de çok daha fazla süre bulması bekleniyor. Öte yandan İspanyol basını Real Madrid'in Arda'nın önümüzdeki sezon takımda çok daha büyük bir role sahip olacağını tahmin ediyor.

İspanyol basınında gündem: Arda güler! Turnuva performansı hakkında övgü dolu sözler: "Gelecek sezon Real Madrid'de..."

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, geçen sezon sınırlı sürede yaptıklarıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Real Madrid'te süre bulmaya başlayan ve 440 dakikada 6 gol kaydeden Arda Güler, başarılı performansına Avrupa Şampiyonası'nda da devam ediyor.

AA-20240702-35037609-35037608-2024_AVRUPA_FUTBOL_SAMPIYONASI_AVUSTURYA_TURKIYE

İSPANYOL BASINININ GÜNDEMİ: ARDA GÜLER!

Madrid Zone, Arda Güler için bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Güler'den övgü dolu sözlerle bahsedilen değerlendirme yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Isco ve hatta Messi gibi isimlerin stilistik özelliklerini gösteren bir yetenek olan Güler, herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi. Orta atma yeteneği zaten takımın en iyilerinden biri ve şut tekniği de çok iyi. Bu durum, Euro 2024'te daha da ortaya çıktı; Güler, turnuvanın gollerinden birini, uzaktan Gürcistan'a karşı atarken, son 16'da Avusturya'ya karşı muhteşem duran toplarla 2 gol attırdı.

AA-20240702-35037657-35037652-2024_AVRUPA_FUTBOL_SAMPIYONASI_AVUSTURYA_TURKIYE

"TEKNİK BİR USTA: ARDA"

Bir teknik usta olan Arda, en zor durumlardan bile kolaylıkla kaçabiliyor. Top sürme yeteneği gerçekten görülmeye değer; vücut hareketlerini ve keskin dönüşleri birleştiren durgun, çevik stiliyle Arda'nın stili, küçük İspanyol oyun kurucuların top sürme şeklini anımsatıyor. Sadece baskıdan kaçmakla kalmıyor, aynı zamanda topu aktif olarak ileri taşıyor. Tüm bunların ötesinde, orta yapma ve şut atma yetenekleri de benzer şekilde özel.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYDU"

Arda Güler, sahadaki kısıtlı süresinde bile olağanüstü bir yetenek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Şu ana kadarki performanslarına bakıldığında, Arda'nın takımın hamle oyuncusu olmaktan düzenli bir oyuncuya geçişi beklenenden çok daha erken gerçekleşebilir. Joselu ve Kroos'un ayrılması ve Dani Ceballos'un olası ayrılışı, Arda'nın alabileceği sürenin artışı anlamına geliyor ve Real Madrid'de çok fazla oyun süresi alacağı anlamına geliyor.

AA-20240702-35038028-35038025-2024_AVRUPA_FUTBOL_SAMPIYONASI_AVUSTURYA_TURKIYE

"GELECEK SEZON ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ROLE SAHİP OLACAK"

Son dönemde gelen haberler Arda'nın gelecek sezon çok daha büyük bir role sahip olacağını ve kulübün şu ana kadar ondan çok etkilendiğini öne sürüyor. Oyun süresindeki bu artış, kulübün onu hem hücum oyuncusu hem de orta saha oyuncusu olarak gördüğünü gösteren raporlara göre birden fazla pozisyonda gerçekleşecek. Her yerden yaratıcı bir oyun sergileyen Arda, kulüp için paha biçilmez bir silah olduğunu kanıtlayacak. Arda Güler herkesin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi ve Real Madrid kadrosunun önemli bir parçası olarak rolü de herkesin beklediğinden daha erken gelebilir."

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'da skandal: Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler!Hollanda'da skandal: Bozkurt selamına terör örgütü simgesi dediler!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldıFenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı
Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
En Çok Okunan Haberler
Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Güreşte Avrupa Şampiyonu oldu, bozkurt işareti yaptı

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Bild'den algı operasyonu! TFF, Merih Demiral’a 2 maç ceza verildiği iddiasını yalanladı

Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Galatasaray'da ayrılık! Sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da ayrılık! Sağlık kontrolünden geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.