İspanyol basınından Messi ve Manchester City iddiası

Dünyanın en iyi futbolcularından ve en fazla kazanan sporcularından olan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde sadece Katalan takımının taraftarlarının değil maliyenin de üzüleceği, Arjantinli yıldızın ödediği vergi rakamıyla İspanyol basınında yer aldı.,

BARCELONA, MESSİ'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sport gazetesi, Messi'nin yıllık kazancı nedeniyle İspanya'da maliyeye yaklaşık 50 milyon avro vergi ödediğini yazdı. "Messi'nin gitme ihtimali maliyeyi titretiyor" ifadesini kullanan gazete, Arjantinli futbolcunun en fazla vergi ödeyen sporcu olduğunu kaydetti.

Messi, İspanya'da geçtiğimiz yıllarda 4,1 milyon Euro'luk vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan davada 21 ay hüküm giymiş ve bu para cezasına dönüştürülmüştü. Haberde ayrıca, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Uruguaylı Luis Suarez'in de maliyeye yılda 15 milyon Euro vergi ödediği hatırlatıldı.

Diğer yandan, Messi'nin eski menajeri Josep Maria Minguella, Arjantinli futbolcunun vergi avantajını da göz önünde bulundurarak İtalya'ya gidebileceğini iddia etti.