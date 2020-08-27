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İspanyol basınından Messi ve Manchester City iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 27.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Messi'nin Barcelona Kulübünden ayrılması halinde, İspanya'da buna en çok üzüleceklerin başında maliyenin geleceği belirtildi. İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının şu an için ilk sırada olduğunu yazdı.

İspanyol basınından Messi ve Manchester City iddiası

Dünyanın en iyi futbolcularından ve en fazla kazanan sporcularından olan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde sadece Katalan takımının taraftarlarının değil maliyenin de üzüleceği, Arjantinli yıldızın ödediği vergi rakamıyla İspanyol basınında yer aldı.,

BARCELONA, MESSİ'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sport gazetesi, Messi'nin yıllık kazancı nedeniyle İspanya'da maliyeye yaklaşık 50 milyon avro vergi ödediğini yazdı. "Messi'nin gitme ihtimali maliyeyi titretiyor" ifadesini kullanan gazete, Arjantinli futbolcunun en fazla vergi ödeyen sporcu olduğunu kaydetti.

Messi, İspanya'da geçtiğimiz yıllarda 4,1 milyon Euro'luk vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan davada 21 ay hüküm giymiş ve bu para cezasına dönüştürülmüştü. Haberde ayrıca, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Uruguaylı Luis Suarez'in de maliyeye yılda 15 milyon Euro vergi ödediği hatırlatıldı.

Diğer yandan, Messi'nin eski menajeri Josep Maria Minguella, Arjantinli futbolcunun vergi avantajını da göz önünde bulundurarak İtalya'ya gidebileceğini iddia etti.

Bir İspanyol radyosuna konuşan Minguella, "İtalya'da futbolcular daha az vergi ödüyorlar. Zaten, Cristiano Ronaldo'nun da orada olmasının sebeplerinden biri bu. Messi, Kun Agüero ve teknik direktör Pep Guardiola ile ne kadar yakın olursa olsun, onu Manchester City'de görmek bana zor geliyor" yorumunda bulundu.

MESSİ'NİN STRATEJİSİ

Barcelona Kulübünü yakından izleyen Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivonun genel yayın yönetmeni Santi Nolla, Messi'nin ayrılmayı kafasına koyduğunu, zaten zorda olan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetimini köşeye sıkıştırarak stratejik hareket ettiğini öne sürdü.

Nolla, tüm dünyanın yakından takip ettiği Messi olayıyla ilgili gelişmeleri şu şekilde yorumladı:

"Messi'nin, ilk olarak temmuz ayı başlarında Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerini yarıda kestiği basına sızdırıldı. Daha sonra Brezilyalı bir gazeteci, Messi'nin ayrılma talebini kulübe ilettiğini yazdı. Yeni teknik direktör Koeman ile Messi'nin görüşmesinden de net bir şey çıkmadı ve son olarak Arjantin televizyonu, Messi'nin ayrılma isteğini avukatlık bürosu aracılığıyla faksla kulübe ilettiğini duyurdu. Bunların arkasında Messi'nin danışmanlarının stratejik bir oyunu var. Diğer yandan Barcelona'da yönetime muhalif olanlar, Messi'nin kalma talebiymiş gibi başkan Bartomeu'nun istifasını istiyor. Ama Bartomeu yarın gitse, arkasından hemen Messi de ayrılır. Messi'yi esas ilgilendiren şey Barcelona'dan ayrılmak. Çünkü büyük olasılıkla başka bir kulüple anlaştı. Messi'nin ayrılmak istemesi anlaşılabilir ama bunu faks göndererek ve Barcelona'ya 1 avro bile kazandırmadan yapmaya çalışması anlaşılamaz. Bu güç savaşında net olması gereken bir şey var. O da kulübün, büyük yıldızların ve futbolcuların üstünde olmasıdır."

(AA)


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