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  4. İspanyol basketbolu sezonu turnuvayla tamamlama kararı aldı

İspanyol basketbolu sezonu turnuvayla tamamlama kararı aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.05.2020 21:25 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.

İspanyol basketbolu sezonu turnuvayla tamamlama kararı aldı

ACB'ye bağlı 18 kulüp, 2019-2020 sezonunun Valensiya kentinde organize edilecek ve sadece mevcut durumda ilk 12 sıradaki takımların katılacağı bir turnuvayla sonlandırılmasına karar verdi.

Ligde küme düşme bu sezon için kaldırılırken, Türk basketbolcu Kenan Sipahi'nin formasını giydiği ve şu anda 15. olan Coosur Real Betis, alt sıralardaki diğer 5 takımla birlikte sezonu kapatmış oldu.

İspanya'da ilk sezonunu geçiren Kenan'ın kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

ACB, Valensiya'daki turnuvanın altışardan iki grup olarak oynanacağını, beşer maç oynayacak takımlardan gruplardan ilk iki sırada çıkanların yarı finalde eşleşerek, kazananların final oynamasıyla şampiyonun belirleneceğini açıkladı.

Ligde bu zamana kadar oynanan 23 hafta sonunda lider Barcelona ve ikinci sıradaki Real Madrid, her iki grubun lideri olacak.

ACB, turnuvanın ne zaman başlayacağıyla ilgili resmi açıklama yapmasa da, grup maçlarının 17-30 Haziran, final maçının da en geç 10 Temmuz'da yapılmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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