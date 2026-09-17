MHK'dan dev derbiye sürpriz atama! Trabzonspor - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında tüm Türkiye'nin gözü kulağı Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisinde olacak. Şampiyonluk yarışını ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu kritik 90 dakika öncesinde, Merkez Hakem Kurulu (MHK) merakla beklenen hakem atamasını duyurdu.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BATUHAN KOLAK!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Sezonun geride kalan bölümünde ve önceki yıllarda sergilediği yönetimlerle dikkat çeken Kolak'ın, böylesine yüksek tansiyonlu bir derbiye atanması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Zorlu karşılaşmada Kolak'ın en büyük yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil olacak. Dev derbinin dördüncü hakemlik görevini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

PAPARA PARK'TA BASINÇ ÇOK YÜKSEK OLACAK

Takımın başına Alman teknik adam Thomas Reis'i getiren Trabzonspor, yeni hocasıyla taraftarı önünde derbi galibiyeti alarak beyaz bir sayfa açmak istiyor. Diğer yanda ise ligde 6'da 6 yapmayı hedefleyen ve Başkan Dursun Özbek yönetiminin 1 milyon Euro'luk özel galibiyet primiyle Florya'da motivasyonu arşa çıkardığı Galatasaray var. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu devasa kapışmada, hakem Batuhan Kolak'ın kararları maçın kaderini doğrudan belirleyecek.