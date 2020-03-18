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  4. İspanyol kulübü Alaves'te 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

İspanyol kulübü Alaves'te 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanyol kulübü Alaves'te 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

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