İspanyol mutfağından sofralara: Süt reçeli tarifi

İspanyolların vazgeçemediği süt reçelini evde deneyerek kahvaltı sofralarınıza renk katabilirsiniz. Kızarmış ekmeğe, eklerin sosuna, pankeke hatta kahvenize bir katabileceğiniz süt reçelinin yapımı da oldukça kolaydır. Az malzemeyle kolayca evinizde yapabileceğiniz süt reçelinin tarifi için doğru yerdesiniz.

Görüntüsüyle karameli andıran süt reçeli aynı zamanda sağlıklı bir atıştırmalık olarak da az az tatlı ihtiyacı anında tercih edilir. Süt reçeli katkı maddesiz ve az malzemesi sebebiyle de sıklıkla tercih edilir. Eğer şekerli süt reçeli yapıyorsanız tüketiminde dikkatli olmalısınız. Süt reçeli içerisinde şeker barındırdığı için kalorili olabilir. Ancak diyet süt reçeli yaparak daha az kalorili bir tat elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

1,5 litre süt

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

Süt Reçeli Yapımı:

Büyük bir tencereye süt ve şekeri koyup karıştırmaya başlayın. Kaynayan süte kabartma tozunu ekleyin. Kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar durmadan karıştırın. Daha sonra boyutuna karar verdiğiniz boş bir kavanoza boşaltarak soğumasını bekleyin.

Eğer şekere intoleransınız varsa şeker ihtiyacını karşılamak için hurmanın mucizesinden faydalanabilirsiniz. Kolay süt reçeli tarifinin şekersiz halini deneyerek bu tattan mahrum kalmazsınız.

Orijinal süt şekeri tarifi ile sağlıklı bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Şekersiz yapacağınız süt reçeli için hurma ve sütü hazırlamanız yeterli. Kemik ve diş gelişimi için başrol oynayan süt kalsiyum ve fosfor içeriyor bunun yanı sıra kemik erimesini de önler. Protein, lif ve yağın dışında A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Zengin besin değeri olan sütü ve hurmayı bir araya getirerek bol vitaminli bir kahvaltılık elde edebilirsiniz. Diyet süt reçeli tarifini deneyerek tatlı ihtiyacınız da kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bu güzel lezzeti tercih edebilirsiniz. Süt reçelinin büyük bir faydası olmasa da sütten yapılması ve katkı maddesi içermemesi sebebiyle tercih edilebilir olması son dönemlerde süt reçeline ilgiyi artırmıştır.