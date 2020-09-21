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İspanyol mutfağından sofralara: Süt reçeli tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İspanyol mutfağında ‘dulce de leche’ olarak bilinen süt reçeli kahvaltı sofralarında sıklıkla tercih edilen bir tatlıdır. İster çayın yanında ister kızarmış ekmeğin üzerine sürüp yiyebileceğiniz süt reçelini evde kolayca yapabilirsiniz.

İspanyol mutfağından sofralara: Süt reçeli tarifi

İspanyolların vazgeçemediği süt reçelini evde deneyerek kahvaltı sofralarınıza renk katabilirsiniz. Kızarmış ekmeğe, eklerin sosuna, pankeke hatta kahvenize bir katabileceğiniz süt reçelinin yapımı da oldukça kolaydır. Az malzemeyle kolayca evinizde yapabileceğiniz süt reçelinin tarifi için doğru yerdesiniz.

Görüntüsüyle karameli andıran süt reçeli aynı zamanda sağlıklı bir atıştırmalık olarak da az az tatlı ihtiyacı anında tercih edilir. Süt reçeli katkı maddesiz ve az malzemesi sebebiyle de sıklıkla tercih edilir. Eğer şekerli süt reçeli yapıyorsanız tüketiminde dikkatli olmalısınız. Süt reçeli içerisinde şeker barındırdığı için kalorili olabilir. Ancak diyet süt reçeli yaparak daha az kalorili bir tat elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

1,5 litre süt
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağı toz şeker

Süt Reçeli Yapımı:

  1. Büyük bir tencereye süt ve şekeri koyup karıştırmaya başlayın.
  2. Kaynayan süte kabartma tozunu ekleyin.
  3. Kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar durmadan karıştırın.
  4. Daha sonra boyutuna karar verdiğiniz boş bir kavanoza boşaltarak soğumasını bekleyin.

Eğer şekere intoleransınız varsa şeker ihtiyacını karşılamak için hurmanın mucizesinden faydalanabilirsiniz. Kolay süt reçeli tarifinin şekersiz halini deneyerek bu tattan mahrum kalmazsınız.

Orijinal süt şekeri tarifi ile sağlıklı bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Şekersiz yapacağınız süt reçeli için hurma ve sütü hazırlamanız yeterli. Kemik ve diş gelişimi için başrol oynayan süt kalsiyum ve fosfor içeriyor bunun yanı sıra kemik erimesini de önler. Protein, lif ve yağın dışında A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Zengin besin değeri olan sütü ve hurmayı bir araya getirerek bol vitaminli bir kahvaltılık elde edebilirsiniz. Diyet süt reçeli tarifini deneyerek tatlı ihtiyacınız da kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bu güzel lezzeti tercih edebilirsiniz. Süt reçelinin büyük bir faydası olmasa da sütten yapılması ve katkı maddesi içermemesi sebebiyle tercih edilebilir olması son dönemlerde süt reçeline ilgiyi artırmıştır.

Kıvamında Süt Reçeli İçin Püf Noktaları

Kek, kurabiye, dondurma, pasta kreması, cheesecake, kruvasan, çöreklerin iç malzemesi olarak da kullanabileceğiniz süt reçelini kolayca yapabilirsiniz.
Dilerseniz süt reçelini yaparken çubuk vanilya kullanarak da reçelinizi lezzetlendirebilirsiniz. Aynı zamanda inek sütünü tercih etmeniz süt reçelinizi daha lezzetli yapar.
Süt reçelinin tam kıvamında olması için en önemli püf noktası karıştırılmasıdır. Pes etmeden süt reçelinizi karıştırırsanız tam kıvamında bir reçel elde edebilirsiniz.

Şekersiz Süt Reçeli Tarifi

Malzemeler:
Kaynatarak elde ettiğiniz hurma suyu
1 çay kaşık kabartma tozu
1 litre süt

Şekersiz Süt Reçeli Yapımı:
Seçtiğiniz geniş bir tencereyi kısık ateşli ocağınıza koyun, içerisine süt ve daha önceden elde ettiğiniz hurma suyunu ekleyin.
malzemelerin kaynamasının ardından 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave ederek muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Şekersiz ama tatlandırıcı etkili bu leziz tarif olan süt reçelini afiyetle yiyebilirsiniz.

PEKİ KAÇ KALORİ?

Tadından şüphe etmediğimiz bu güzel tarif tabii ki bazı öğünlere artı derecede etki gösterecektir, klasik süt reçeli her 100 gr 315 kcal olarak karşınıza çıkacaktır.

Farklı ölçülerde ise bilgilenmemiz de fayda var:
1 kase-991 kcal
1 porsiyon-93 kcal
1 yemek kaşığı-62 kcal
Rutininize uygun olanı seçerek siz de kalori alımını en aza indirebilirsiniz...tercih sizin.

BİR DE BÖYLE DENEYİN: MUZLU SÜT REÇELİ TARİFİ

Damak tadınıza uygun farklı tatlar keşfetmek her zaman yararlı olacaktır, tadından şüphe duymadığımız bu güzel süt reçeline muz aroması ile farklı deneyimler edinmenizi sağlayan bu tarife gelin bir göz atalım…

Malzemeler:

  • 1 Litre Süt
  • 1 Su Bardağı Şeker
  • 2 Adet Muz

Yapılışı:

  1. Sütümüzü geniş bir tencereye koyuyoruz.
  2. Kaynayana kadar kısık ateşte karıştırıyoruz.
  3. Kaynamaya devam ederken içerisine muzları ekleyin ve blender’dan geçirin.
  4. Daha sonra tenceremizin ocağını kapatın.
  5. Yemeye hazırdı, afiyet olsun.

FAYDALI MIDIR?

Uzman diyetisyenler süt reçelinin ekstra bir faydası olmadığını belirtiyorlar, fakat süt ve doğal malzemelerden yapılmasından dolayı oldukça hafif bir tarif olmasından tatlı tüketiminizde alternatif olduğunu dile getiriyorlar.
Şeker oranının fazla olması tüketim miktarına da yansıtarak dikkat etmenizde fayda olacağını da belirtmek isteriz.

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