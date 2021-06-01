İspanyol turizmciler, Türkiye'nin "tanıtım elçisi" olacak

Ziyaret ettikleri alanlarda kaydettikleri görüntü ve fotoğrafları paylaşarak Türkiye'nin güzelliklerini anlatacaklarını dile getiren Vladivia, "Kovid-19 döneminde Türkiye'de alınan önlemler çok iyi. Turizm konusunda da sektörün iyi hazırlandığı görülüyor. Buradaki turistik merkezler çok güzel. Önümüzdeki süreçte birçok insan Türkiye'ye gelmek ve görmek isteyecek. Bizler bu güvenli ortamı halkımıza ve turizm alanındaki iş birlikçilerimize iletiyoruz." dedi.

- "Kapadokya Türkiye'nin mücevheri"

Miguel Angel Crespo ise gezilerinin sadece İspanyol turistleri değil, Avrupalı tüm seyahat tutkunlarını turizm alanlarına yönlendirme amaçlı olduğunu belirtti.

Avrupa'da Kapadokya'nın çok iyi tanındığını ve turistlerin hayatlarında en az bir kere sıcak hava balon turuna katılmak istediğini aktaran Crespo, şunları kaydetti:

"Gezimiz sadece İspanya için değil, Avrupa düzeyinde bir turizmin başlangıç ayağı olacaktır. Hem meslektaşlarımıza hem de halkımıza Türkiye'yi anlatıp, tavsiye edip buraya göndereceğiz. İspanyol turistlerin, doğası bu kadar güzel bir yerde mutluluk duyması diğer Avrupa ülkelerindeki turistleri de çok etkileyecek ve Türkiye'ye gelmeleri için teşvik edecektir. Gerçek şu ki Türkiye, seyahat tutkunları için çok güvenli bir varış noktası konumunda. Türkiye çok güzel bir ülke ama Türkiye'nin en önemli mücevherinin de Kapadokya olduğuna inanıyorum. Buraya geldiğinizde her şey çok değişiyor ve tamamen huzur atmosferi var. İspanyollar Kapadokya'yı çok iyi biliyor ayrıca sıcak hava balonlarına binme deneyimini yaşamak istiyor."