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İspanyollar Arda Güler'in dönüş maçını duyurdu! Sakatlığını atlattı ve maçın tarihini verdiler...

10.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler bir süredir sahalardan uzaktı. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncunun sahalara dönüş tarihi resmen belli oldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

GERİ DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

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Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara geri döneceği açıklandı. Bu haber İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.

BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞTİ

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Real Madrid kulüp doktorları, Arda Güler'in beklenenden daha hızlı iyileştiğini ve fiziksel olarak herhangi bir kaybı olmadığını açıkladı. Sadece maç eksiği olan Arda Güler, Ancelotti'nin şans vermesi halinde 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında forma giyecek.

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