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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başdeğirmen, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Başdeğirmen, "haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", Mohammed Shajahan'nın "Çöplükteki yaşam", İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın, "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Başdeğirmen, AA muhabirine, AA'nın yaptığı bu yarışmaya geçen yıl da katıldığını ve çok başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade eden Başdeğirmen, "Oylama yaparken zorlandım. Yaşam, haber ve spor kategorilerinde çok ilginç fotoğraflar var. Çok güzel fotoğraflar çekilmiş, gerçekten fotoğraf sanatı bambaşka bir şey, özel, ayrıcalıklı o ana noktayı bulabilmek çok iyi. 'Nasıl çekildi bu acaba?' dediğim çok fotoğraf var." diye konuştu.

Masum insanlara yapılan zulümle ilgili fotoğrafların duygulandırdığını belirten Başdeğirmen, "Sporda birçok başarılarımız var, o başarıları gösteren fotoğraflar var, onlar başka güzel, engellilerimizin yapmış olduğu o mücadeleler gerçekten insanı duygulanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde yer alan fotoğrafların çok ilginç olduğunu ifade eden Başdeğirmen, Anadolu Ajansının bu uygulamasını başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.

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