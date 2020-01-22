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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den vatandaşlara çağrı: “Zorda kalan komşunuzu bizlere bildirin”

ISPARTA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.Son günlerde soğuk hava koşullarına dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.“Bu soğukta yaşayan insanlarımız var” diyen ve “İnsanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli” ifadesinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizim bilmediğimiz, duymadığımız, ulaşamadığımız, evinde yakacak odunu, yiyeceği gıdası, giyeceği kıyafeti olmayan vatandaşlarımız olabilir.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den vatandaşlara çağrı: “Zorda kalan komşunuzu bizlere bildirin”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.
Son günlerde soğuk hava koşullarına dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.
“Bu soğukta yaşayan insanlarımız var” diyen ve “İnsanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli” ifadesinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizim bilmediğimiz, duymadığımız, ulaşamadığımız, evinde yakacak odunu, yiyeceği gıdası, giyeceği kıyafeti olmayan vatandaşlarımız olabilir. Bizler duymamış olabiliriz. Vatandaşlarımızdan, kimin evinde odunu, kömürü, kıyafeti, yiyeceği yoksa lütfen bize müracaat etsin, bunu bilen komşuları bu kişileri bizlere bildirsin” şeklinde konuştu.
Belediye olarak vatandaşın her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Hele böyle soğuklarda, kış günlerinde bu insanlarımızın yanında daha çok olmamız gerektiği inancındayız. Sosyal İşler Müdürlüğümüz burada faydalı olmak için çalışmalarını yapıyor. Mutlaka yetişemediklerimiz, duymadıklarımız olabilir. Kendilerini belli etmeyen insanlarımız var, onları buluyoruz. ‘Neden bizim haberimiz yok’ deyince kendini gizlemiş, söyleyememiş, ‘ihtiyacım var’ diyememiş ama çok kötü bir hayat yaşamış insanlarımız var. Bunları görünce bizler çok üzülüyoruz. Bu insanlarımızı bilen, gören, duyan varsa lütfen bizlere ulaşsın. O vatandaşlarımızın yakacağını, giyeceğini, yiyeceğini, evi kullanılmaz haldeyse onları kullanılabilir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yaparız” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca şehirde yaşayan tüm canlıların aç kalmaması, sağlıklı olmasının kendileri için önem taşıdığını belirtirken sokak hayvanlarına yönelik de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Başdeğirmen, “Sokak hayvanlarımızın hayatta kalabilmeleri için ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunlar bizim belediye olarak görevlerimiz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den vatandaşlara çağrı: “Zorda kalan komşunuzu bizlere bildirin”

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