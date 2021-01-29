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Isparta Belediyesi don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı

29.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi şehir merkezinde yaşanan don olayına karşın tuzlama çalışması gerçekleştirerek, ulaşımda yaşanabilecek sorunların önüne geçti.Isparta’da dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışının ardından havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte şehir merkezinde oluşan don olayına karşı, buzlanma çalışması gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 75 araç ve personellerden oluşturulan acil müdahale ekipleri saat 23.00 itibariyle başlayan ve günün ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda caddelerde ve kaldırımlarda buzlanmaya karşın tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, vatandaşların mağduriyet yaşamaları için seferber olan ekipler, ana arterler ve sokaklar, kaldırımlar, hastane bölgeleri, otobüs güzergâhları, sanayi siteleri, mezarlıklar başta olmak üzere bütün mahallelerde ulaşımın rahat sağlanabilmesi amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.Yapılan çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlar adına teşekkür eden Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, “Bu bölgemiz hastanemize de ulaşım sağlayan önemli noktalardan birisi.

Isparta Belediyesi şehir merkezinde yaşanan don olayına karşın tuzlama çalışması gerçekleştirerek, ulaşımda yaşanabilecek sorunların önüne geçti.
Isparta’da dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışının ardından havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte şehir merkezinde oluşan don olayına karşı, buzlanma çalışması gerçekleştirildi.
Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 75 araç ve personellerden oluşturulan acil müdahale ekipleri saat 23.00 itibariyle başlayan ve günün ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda caddelerde ve kaldırımlarda buzlanmaya karşın tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, vatandaşların mağduriyet yaşamaları için seferber olan ekipler, ana arterler ve sokaklar, kaldırımlar, hastane bölgeleri, otobüs güzergâhları, sanayi siteleri, mezarlıklar başta olmak üzere bütün mahallelerde ulaşımın rahat sağlanabilmesi amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlar adına teşekkür eden Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, “Bu bölgemiz hastanemize de ulaşım sağlayan önemli noktalardan birisi. Havanın dona çekmesinin ardından sitemizde tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Sayın Başkanımıza duyarlılığından, esnafımızı düşünmesinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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