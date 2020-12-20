Isparta Belediyesi hafta sonu kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Isparta Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviriyor. Şehir trafiğinin normal günlerde yoğun olduğu noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Ağaç budaması, yol çizgi çalışmaları yapıyor, çocuk oyun alanlarını yeniliyor.

Isparta Belediyesi Covid-19 dolayısıyla sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarını fırsata çeviriyor. Belediye araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerin kısıtlamadan dolayı boş olmasını fırsata çevirerek ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bir süre önce yenilenen Özkanlar Kavşağı altgeçidinde ise trafik işaretlemeleri yapıyor. Şehirde bulunan 38 çocuk parkının yenilenmesi ile 4 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Parklara çocuklar için yeni oyuncaklar, yetişkinler için de açık hava spor aletlerinin montajı çalışmaları yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, hafta sonu belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında bir süre önce yan cepheleri yenilenen, ışıklandırması gerçekleştirilen Özkanlar Kavşağı altgeçidinde belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yolda hız sınırlaması ve yön işaretlemeleri yapıldı.

Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen hafta da caddelerin boş olması ve trafik ile yaya akışı olmamasından dolayı yaptığı ağaç budama çalışmalarına bu hafta da devam etti. Çalışmalarda Hastane Caddesi, 113 Cadde ve 6 Mart Caddelerinde ağaç budama çalışmaları yapıldı.

Bunun yanı sıra yine şehirde bulunan ve yıllardır bakımsız kalan, yıpranan ve kırılan çocuk oyun alanlarının yenilenmesi çalışmaları hafta sonunda da devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bağlar Mahallesinde 2005 yılında yapılan parkta çocuk oyun alanlarının yenilenmesi gerçekleştirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte şehir genelinde müdürlükler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonu kısıtlamalarını belediye olarak bir avantaja çevirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Vatandaşların işlerine gidip-gelirken, dışarıda bulunduğu bir zaman diliminde yol kapatmanın uygun olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonu kısıtlamalarını değerlendirdiklerini belirtti. Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız evlerindeyken, trafiği aksatmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Kısıtlamaların gerçekleştiği hafta sonlarında 38 parkımızın oyun alanlarının yenilemesini yapıyoruz. Çocuklarımızın eğlenebileceği oyun guruplarını değiştiriyoruz. Ayrıca 4 yeni park oluşturuyoruz. Şehrimizde 360’a yakın parkımız var. Bunların sayılarını artırmak için gayret gösteriyoruz ve yıllar önce yapılan parklarımızın altyapılarını yeniliyoruz, oyun guruplarını, spor aletlerini değiştiriyoruz. Tüm mahallelerimizde bulunan parklarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugün yenilemesini yaptığımız Bağlar Mahallesi Parkımız 2005 yılında yapılmış. 2005 yılından buyana ilk kez yenileme yapılıyor. Daha önce gelip incelediğimizde çocuk oyun parkımız çok eskimiş, bazı yerleri bozulmuş. Bunların değişmesi gerektiğini düşündük. Son yapmış olduğumuz ihale ile almış olduğumuz yeni oyun parklarını ihtiyaç olan mahallelerimizdeki parklarımıza kuruyoruz. Parklarımızda sadece oyun parklarını değil, peyzajını, yeşillendirmesini, yer döşemelerini varsa kamelyalarının bakım, boya ve yenilemelerini de yapıyoruz. Pandemi döneminden sonra vatandaşlarımız rahat bir şekilde evlerinden çıktıktan sonra çok güzel bir ortamla karşılaşacaklar” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye ekiplerinin diğer çalışmalarından da bahsetti. Başdeğirmen, “Bir ekibimiz 6 Mart Caddesinde ağaç budama çalışması yapıyor. Çünkü orası trafiği rahatsız edecek bir yer. Hafta içerisinde yapmış olsaydık orayı trafiğe kapatmamız gerekecekti. Yine bazı noktalarda asfalt tamiratlarımız devam ediyor. Özkanlar Kavşağı altgeçidimizde yenileme çalışmalarımız bitmek üzere, az bir iş kaldı. Altgeçidimizin kaplamalarını, aydınlatmasını, temizliğini bitirdik. Bugünkü yaptığımız çalışmayla tamamen bitmiş bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Şehrimizi yaptığımız çalışmalarla daha güzel ve farklı bir şekle getirmeye çalışıyoruz. Cumartesi, pazar günü uygulanan bu kısıtlamalar bizler için olumlu oldu. İnşallah hastalığın bulaş olayının da durdurulması anlamında da olumlu olacağı inancındayız. Herkesin evinde olması bulaş olayına da mani oluyor. Isparta’mız için güzel işler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

