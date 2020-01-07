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  4. Isparta Belediyesi’nden eğitim hamlesi

Isparta Belediyesi’nden eğitim hamlesi

ISPARTA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA arasında ‘Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA arasında ‘Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı. 14 Ocak’ta merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ve köylerde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 13 bin 700 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapılacak. Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Deneme sınavlarıyla çocuklarımız kendilerinin nerede olduklarını görerek hareket edecekler. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katılımıyla, Isparta Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında ‘Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü’ imza töreni gerçekleştirildi.
Isparta’da eğitimde başarıyı artırmak amacıyla düzenlenen işbirliği protokolüne Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve TÜGVA Isparta İl Başkanı Muhammed Fatih Çelik imza koydu.
Eğitimde başarıyı ve ölçme değerlendirmenin niteliğinin artırılmasına katkı sağlamanın amaçlandığı işbirliği protokolü ile ilgili konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA ile birlikte bir proje ortaklığı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Isparta genelindeki öğrencilere yönelik bir çalışma hazırladıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak eğitime yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. Isparta Belediyesinin Oğuzata dershanesi ile 8, 11, 12. sınıflara yönelik bin 200 öğrenciye liselere geçiş ve üniversiteye hazırlık eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu öğrencilerimize etkin bir eğitim veriyoruz. Başarılı olmalarını ve topluma faydalı olmalarını amaçlıyoruz, karşılığında da herhangi bir ücret almıyoruz. Üst seviyede başarılı öğretmenlerimizle bu dersleri veriyoruz” dedi.
Yine üniversitelerin final dönemine girdiğini ve bu süreçte de öğrencilerin sınavlara çalışabilmeleri, kamp yapabilmeleri için altyapı oluşturduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Oğuzata dershanemizde ve Halı Sarayı Düğün Salonumuzun içerisinde öğrencilerimize rahat bir ders çalışma imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Eğitime verdikleri önem çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA ile birlikte yaptıkları protokolle hem ortaokul hem lisede öğrenim gören 212 okulda yaklaşık 13 bin 700 öğrenciye yönelik deneme sınavları yapacaklarını dile getiren Başdeğirmen şöyle konuştu:
“Deneme sınavlarıyla çocuklarımız kendilerinin nerede olduklarını görerek hareket edecekler. Bu sınav 12 ilçe 9 belde ve köylerimizde öğrencilerimiz sınavlarına girebilecek. Sınav 14 Ocak’ta sabah saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, TÜGVA ile bu projeyi yürütüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok özenle hazırlanmış sorularla öğrencilerimiz durumlarını görebilecek, öğretmenlerimizde öğrencilerimizin durumlarını görerek buna göre değerlendirme yapabilecekler. Belediye olarak 21 bin 300 optik ve kitapçıkla bu sınavlara katılıyoruz. Bunların tamamını belediyemiz hazırlamıştır. Bu çalışma Isparta Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye Gençlik Vakfı işbirliği ile gerçekleşecektir. Ailelerimizin de bu konuyu desteklemelerini ve çocuklarımızın sınavlara katılmalarını sağlayarak durumlarını görmeleri önemli. Sayın Valimizin bu isteğimizi olumlu karşılaması bizleri mutlu etmiştir. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların devamı ihtiyaç olduğu hissedildiği sürece, faydalarını gördüğümüz sürece artarak devam edecektir”
Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da, imzalanan protokolle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik deneme sınavı gerçekleştirileceğini söyleyerek, “Bu deneme sınavlarında verilen destekten dolayı Belediye Başkanımıza ve TÜGVA İl Temsilciliğine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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