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Isparta Belediyesi’nden karantinadaki umrecilere hediye seti

ISPARTA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi, bir süre önce Suudi Arabistan’dan umre ziyareti sonrasında yurda dönen ve korona virüs riski dolayısıyla Murat Hudavendigar Öğrenci Yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlara içerisinde giyim malzemeleri ile gül lokumu ve gül kolonyası bulunan setler gönderdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan çantalar iki araçla birlikte, umreden dönen ve şehirde karantina altında bulunan umrecilere dağıtılmak üzere yurt görevlilerine teslim edildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gönderilen hediyelerin üzerine “Sevgili Misafirlerimiz; Dünyada olduğu gibi son günlerde ülkemizde de görülen korona virüs salgını dolayısıyla sizleri şehrimizde misafir ederken, bu misafirliğinizin çok daha farklı bir ortamda gerçekleşmiş olmasını arzu ederdik.

Isparta Belediyesi, bir süre önce Suudi Arabistan’dan umre ziyareti sonrasında yurda dönen ve korona virüs riski dolayısıyla Murat Hudavendigar Öğrenci Yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlara içerisinde giyim malzemeleri ile gül lokumu ve gül kolonyası bulunan setler gönderdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan çantalar iki araçla birlikte, umreden dönen ve şehirde karantina altında bulunan umrecilere dağıtılmak üzere yurt görevlilerine teslim edildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gönderilen hediyelerin üzerine “Sevgili Misafirlerimiz; Dünyada olduğu gibi son günlerde ülkemizde de görülen korona virüs salgını dolayısıyla sizleri şehrimizde misafir ederken, bu misafirliğinizin çok daha farklı bir ortamda gerçekleşmiş olmasını arzu ederdik. Bizlerde Isparta Belediyesi olarak yanınızda olmak istedik. En kısa sürede sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle, şahsım ve Ispartalı hemşehrilerim adına sizlere sağlıklı nice güzel günler diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun” notu düştü.

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