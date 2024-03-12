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Isparta Belediyesi’nin iftar sofrasında birlik ve beraberlikle ilk iftar açıldı

İHA İHA
12.03.2024 07:42
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Isparta Belediyesi tarafından bu yıl geleneksel iftar sofrası Subay Lojmanları’nın yan tarafında yeni yapılan yeraltı katlı otoparkta kuruldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, ilk iftarı vatandaşlarla birlikte yaptı.

Isparta Belediyesi tarafından önceki yıllarda Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi’nin yan tarafında kurulan iftar sofrası, bu sene Subay Lojmanları’nın yanında yeni yapılan yeraltı katlı otoparkta kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk iftar sofrasına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı. Sıraya girerek yemek alan Başdeğirmen çifti, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesi ve sonrasında dualar okundu.

İftar sonrasında Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarla sohbet etti. İftar sofrası kurulmasından dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Her yıl belediyemizin iftar sofrasına konuk oluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ramazan ayında böyle bir hizmet çok güzel. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah” dediler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, Ramazan ayı boyunca iftar sofrasının Subay Lojmanları’nın yan tarafında yeni yapılan yeraltı katlı otoparkta kurulacağını belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi iftar soframıza davet ediyorum. Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde iftar soframızda iftarlarını açabilirler” dedi.

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