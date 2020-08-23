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Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

ISPARTA HABERLERİ  | 23.08.2020 01:14 | Son Güncelleme

Isparta’yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı.

Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Isparta’yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, iç transferde Emre Topbaş, Şevki Kapılı, Çetin Özcan, Serdar Güdü, Erdem Çetiner, Ömer Altınay, Murat Yakut, Süleyman Karaağaç, Sefer Mete, Bilge Kaan Çevik ve Yasin Aksungur’la anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, dış transferde de anlaştıkları isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Bu arada Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, iskelet kadroyu korudukları ve transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

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