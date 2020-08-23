Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Isparta’yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, iç transferde Emre Topbaş, Şevki Kapılı, Çetin Özcan, Serdar Güdü, Erdem Çetiner, Ömer Altınay, Murat Yakut, Süleyman Karaağaç, Sefer Mete, Bilge Kaan Çevik ve Yasin Aksungur’la anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, dış transferde de anlaştıkları isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bu arada Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, iskelet kadroyu korudukları ve transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



