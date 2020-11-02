Isparta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ‘yapı stokunu çıkaralım’ çağrısı

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, kentin fay hatlarıyla çevrili olduğunu belirterek, şehrin yapı stokunun çıkartılması ve ardından kentsel dönüşümün uygulanması gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde bazı binaların yıkıldığını belirterek, Isparta’nın da fay hatlarıyla çevrili olduğunu söyledi. Kentin konumu itibariyle ‘Isparta büklümü’ diye adlandırılan fay hatlarının çevresinde kaldığına değinen Korkmaz, “Etrafımız yay şeklinde fay hatlarıyla çevrili. Bunlar aktif veya aktif olabilecek fay hatları. Zaten kuzey doğu Anadolu fay hattından önce harekete geçmesi beklenen Fethiye-Burdur fay hattı var. Bu 3 aşamadan oluşan bir fay hattı. Daha önce bunda kırılmalar olmuş. Kırılmayan bölümü Burdur ile Isparta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hat. Bunun devamı da Kayı’dan gelip Çünür ovasından geçen fay hattı. Isparta’nın gündemine gelebilecek en büyük fay hattı budur” dedi.

“İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım”

Her depremin ardından konuşan uzmanların fay hatlarını dile getirdiğini kaydeden Korkmaz, yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’nin deprem haritasında oluşturulduğunu söyledi. Deprem haritası sayesinde ada ve parsellerde ivme derinliklerini alabildiklerine işaret eden Şeref Korkmaz, “Fay hatlarımız belli. İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım. Ama imara açtıktan sonra fay hatlarını konuşmaya gerek yok. Bu bağlamda yapılması gereken uzman mühendislerle çalışmaktır. Önce zemini irdeleyerek binalarımızı sağlam zemine yapmalıyız” dedi.