YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ‘yapı stokunu çıkaralım’ çağrısı

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan ‘yapı stokunu çıkaralım’ çağrısı

ISPARTA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, kentin fay hatlarıyla çevrili olduğunu belirterek, şehrin yapı stokunun çıkartılması ve ardından kentsel dönüşümün uygulanması gerektiğini söyledi.İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde bazı binaların yıkıldığını belirterek, Isparta’nın da fay hatlarıyla çevrili olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, kentin fay hatlarıyla çevrili olduğunu belirterek, şehrin yapı stokunun çıkartılması ve ardından kentsel dönüşümün uygulanması gerektiğini söyledi.
İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde bazı binaların yıkıldığını belirterek, Isparta’nın da fay hatlarıyla çevrili olduğunu söyledi. Kentin konumu itibariyle ‘Isparta büklümü’ diye adlandırılan fay hatlarının çevresinde kaldığına değinen Korkmaz, “Etrafımız yay şeklinde fay hatlarıyla çevrili. Bunlar aktif veya aktif olabilecek fay hatları. Zaten kuzey doğu Anadolu fay hattından önce harekete geçmesi beklenen Fethiye-Burdur fay hattı var. Bu 3 aşamadan oluşan bir fay hattı. Daha önce bunda kırılmalar olmuş. Kırılmayan bölümü Burdur ile Isparta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hat. Bunun devamı da Kayı’dan gelip Çünür ovasından geçen fay hattı. Isparta’nın gündemine gelebilecek en büyük fay hattı budur” dedi.

“İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım”
Her depremin ardından konuşan uzmanların fay hatlarını dile getirdiğini kaydeden Korkmaz, yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’nin deprem haritasında oluşturulduğunu söyledi. Deprem haritası sayesinde ada ve parsellerde ivme derinliklerini alabildiklerine işaret eden Şeref Korkmaz, “Fay hatlarımız belli. İmar alanlarını açmadan önce fay hatlarını konuşmamız lazım. Ama imara açtıktan sonra fay hatlarını konuşmaya gerek yok. Bu bağlamda yapılması gereken uzman mühendislerle çalışmaktır. Önce zemini irdeleyerek binalarımızı sağlam zemine yapmalıyız” dedi.

“Isparta’nın yapı stokunu çıkarmamız gerekiyor”
Üzerinde durulması gereken yapıların 1999 öncesinde inşa edilenler olduğunu belirten Şeref Korkmaz, şunları kaydetti: “2019 yılında imar barışı çıktı. Bu imar barışından yararlanan yapıların üzerinde de durulması lazım. Bizim önce Isparta’nın yapı stokunu çıkarmamız gerekiyor. Binalar tek tek tespit edilip, yapıldığı dönemdeki yönetmeliğe uygun olup olmadığı veya uygun yapıldı ama yönetmelikten sonra da içerisinde değişiklik var mı yok mu, bunların kontrol edilmesi lazım. İmar barışı çıkartılırken amaç yapı stokunu tespit etmekti. İmar barışında yapılar belirlendi. Bunların artık ilgili belediyelere tespit edilmesi lazım. İlgili belediyelerde yapı kayıt belgelerini belirleyip o bölgelerde gerekiyorsa güçlendirme ve gerekiyorsa kentsel dönüşüm olaylarına girmelidir. Ayrıca kurallara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmalı ve resen tüm kararları almalı.

“Kentsel dönüşüm üzerinde durulmalı”
Kentsel dönüşümde vatandaşla karşı karşıya gelebileceğiniz durumlar olacaktır. Belediyelerin burada oy kaygısına girmemesi lazım. Daha önce Isparta’da Davraz Mahallesi’nde bir çalışma yapılmış. Yapılan ankette yüzde 49 istemiyorum, yüzde 51 istiyorum demesine rağmen oy kaygısı için yüzde 49’un sesine kulak verilmiştir. Onun için kentsel dönüşüm üzerinde durulmalı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Isparta Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Akkent Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.