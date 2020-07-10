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Isparta Valisi Seymenoğlu: “8’e kadar düşen vaka sayısı bugün 71’e çıktı”

ISPARTA HABERLERİ  | 10.07.2020 20:14 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte Covid-19’lu vaka sayısının geçen haftalarda 8’e kadar düşmesine rağmen bugün rakamın 71’e yükseldiğini açıkladı ve vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte Covid-19’lu vaka sayısının geçen haftalarda 8’e kadar düşmesine rağmen bugün rakamın 71’e yükseldiğini açıkladı ve vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Buluşmada Isparta’da Covid-19 pandemisi ile ilk günden buyana bütün kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği içinde çalışma yaptıklarını anlatan Vali Ömer Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalıştıklarını söyledi.

“Vaka sayısı 71’e yükseldi”
Vali Seymenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve bilim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili bakanlıkların çalışmalarını kente yansıttıklarını ifade ederek, Isparta’da durumun şu anda iyi olduğunu ancak bunun rehavete yol açmaması gerektiğine değindi. Vali Seymenoğlu, “Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bugün itibari ile ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldi” dedi.
“Ekonomi ve tarımı diri tutmalıyız” diyen Vali Seymenoğlu, kontrollü bir şekilde hayatın devam edeceğini belirterek, alınan kararlara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

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