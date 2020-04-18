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Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

ISPARTA HABERLERİ  | 18.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 4511 Sokak'taki evinde ailesiyle birlikte yaşayan Yunus Bisi'nin (16), yakınları tarafından odasında hareketsiz halde yattığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Bisi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilinen bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen Bisi'nin cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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