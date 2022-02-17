Isparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, polis ekiplerince aranıyor.
Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan G.G, iddiaya göre, 15 Şubat gecesi evin camından atlayarak kayıplara karıştı.
Kızlarının eve dönmemesi üzerine baba Esat G, emniyete kayıp ihbarında bulundu.
Kızın bulunması için emniyet tarafından çalışma başlatıldı.
Baba Esat G, gazetecilere yaptığı açıklama ile kızına seslenerek, "Kızım acil eve dönmeni istiyorum. Emniyet güçleriyle beraber her yerde seni arıyoruz, ulaşamıyoruz. Babaannen perişan oldu. Lütfen bizi habersiz bırakma neredeyse ara bizi. Sağ olup olmadığını bileyim." ifadelerini kullandı.
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