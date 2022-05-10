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Isparta'da 20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı

10.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı

ISPARTA (AA).- Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayetin zanlısı, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urhan Daduklu'nun 2002'de Sücüllü Mahallesi'nde göğsünden vurulmuş halde bulunulmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, intihar süsü verilen olayın, cinayet olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve N.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. tutuklanırken N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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