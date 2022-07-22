YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali başladı

Isparta'da 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali başladı

22.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Valisi Aydın Baruş: - "Günümüz şehirlerinde insanlarımızın en fazla yakındığı sorunlardan biri de fiziksel hareketsizlik sonucu sağlık problemleriyle karşılaşmak"

Isparta'da 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali başladı.

20 kilometrelik gece turuyla başlayan festivalde Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de pedal çevirdi.

Baruş, gazetecilere, Uluslararası Bisiklet Festivali'nin tüm bisikletseverleri bir araya getirmesi bakımından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Hareket etmenin insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Günümüz şehirlerinde insanlarımızın en fazla yakındığı sorunlardan biri de fiziksel hareketsizlik sonucu sağlık problemleriyle karşılaşmak. Durağan hayat, fiziki harekete çok açık olmayan bir hayat maalesef birçok hastalığa sebep olabiliyor. Vücudumuzda hastalığa bağlı şikayetlerin bir
çoğu bu nedene bağlı. Bu nedenle spor yapmak şehir insanı için çok önemli. Bisiklet de insanın fiziksel hareketini sağlama, formda kalma araçlarından birisi."

Başdeğirmen ise kentteki bisiklet yollarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Belediye olarak bisiklet yollarına karşı farklı bir duyarlılık gösterdiklerini belirten Başdeğirmen, "Sadece bisiklet değil her spor dalına destek veren bir belediye olmaktan son derece memnunuz." dedi.

3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali'ne katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu ifade eden Başdeğirmen, belediye olarak spor konusunda ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını dile getirdi.

24 Temmuz pazar gününe kadar devam edecek festival için 3 ülke ve 18 şehirden gelen 120 bisikletçi kentteki Gökçay mesirelik alanında kamp kurdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandıIsparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:47
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:22
Yatsı
21:55
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.