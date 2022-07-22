Isparta'da 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali başladı.

20 kilometrelik gece turuyla başlayan festivalde Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de pedal çevirdi.

Baruş, gazetecilere, Uluslararası Bisiklet Festivali'nin tüm bisikletseverleri bir araya getirmesi bakımından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Hareket etmenin insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Günümüz şehirlerinde insanlarımızın en fazla yakındığı sorunlardan biri de fiziksel hareketsizlik sonucu sağlık problemleriyle karşılaşmak. Durağan hayat, fiziki harekete çok açık olmayan bir hayat maalesef birçok hastalığa sebep olabiliyor. Vücudumuzda hastalığa bağlı şikayetlerin bir

çoğu bu nedene bağlı. Bu nedenle spor yapmak şehir insanı için çok önemli. Bisiklet de insanın fiziksel hareketini sağlama, formda kalma araçlarından birisi."

Başdeğirmen ise kentteki bisiklet yollarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Belediye olarak bisiklet yollarına karşı farklı bir duyarlılık gösterdiklerini belirten Başdeğirmen, "Sadece bisiklet değil her spor dalına destek veren bir belediye olmaktan son derece memnunuz." dedi.

3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali'ne katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu ifade eden Başdeğirmen, belediye olarak spor konusunda ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını dile getirdi.

24 Temmuz pazar gününe kadar devam edecek festival için 3 ülke ve 18 şehirden gelen 120 bisikletçi kentteki Gökçay mesirelik alanında kamp kurdu.

