YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı

Isparta’da 400 bin dekar arazi sulamaya açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399 bin 777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık" dedi.
DSİ Isparta’da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada son 17 yılda Isparta’ya devasa yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Isparta şehir merkezine yıllık 10 milyon metreküp içme suyu sağladık. 100 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 16 baraj ve 6 gölet inşa ettik. 399 bin 777 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 132 derenin ıslahını tamamladık" diye belirtti.

"Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı"
Son 17 yılda tamamlanan 57 adet sulama tesisi ile toplam 399 bin 777 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın “Böylece çiftçilerimize yıllık 593 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 10 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Isparta’nın bereketli topraklarına 29 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Isparta’nın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, "Isparta’ya bugüne kadar 16 baraj ve 6 gölet yaptık. 12 adet barajın inşaat çalışmaları devam ediyor. Isparta’da bugüne kadar 1 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesis ile Isparta şehir merkezine yıllık toplam 10 milyon m3 içmesuyu temin ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

“Isparta için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”
Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan Aydın, “Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Isparta için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda
132 adet dere ıslah tesisi yaparak Isparta şehir merkezi ve 94 meskun mahal, 37 bin 425 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 21 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Antalya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:16
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Gamze Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Yeni Burdur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Recep İvedik'in Karaambar Kamyoncular Derneği Kapandı

Recep İvedik'in Karaambar Kamyoncular Derneği Kapandı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.