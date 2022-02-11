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Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen kişi toprağa verildi

11.02.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen kişi toprağa verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

Kent merkezindeki Davraz Mahallesi Pazar Camisinde kılınan namazın ardından Halit Yaman'ın cenazesi Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan Yaman'ın oğlu Barış Yaman, AA muhabirine, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Zanlıların cinayeti ailecek gerçekleştirdiklerini öne süren Yaman, "Adaletimize güveniyorum. Onları yüce Allah'ımıza havale ediyorum." dedi.

Babasını öldürdüklerini öne süren üst kattaki komşularıyla sürekli kavga ettiklerini belirten Yaman, "Bundan bir, iki yıl önce sürekli ağız dalaşı oluyordu. En son babamı öldürdüler yanlarına kalmasını istemiyorum. Cinayet günü teyzemin oğlu beni aradı, babamın öldüğünü söyledi. İnanamadım, babamın öldüğünü kabullenemedim" ifadelerini kullandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada darbedilen Halit Yaman (62) hayatını kaybetmiş, olayın ardından Yaman'la husumetli oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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