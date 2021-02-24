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Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

24.02.2021 01:44 | Son Güncelleme:
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Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2 gün önce avlanmaya giden Ali Akkuş, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.Alınan bilgiye göre, Çamharman köyünde ikamet eden Ali Akkuş, 22 Şubat’ta avlanmak için evden çıktı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2 gün önce avlanmaya giden Ali Akkuş, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamharman köyünde ikamet eden Ali Akkuş, 22 Şubat’ta avlanmak için evden çıktı. Akkuş’un eve geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerden oluşan ekip, Akkuş’un avlanmak için gittiği ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında Ali Akkuş’un cesedi bulundu.
Akkuş’un cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akkuş’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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