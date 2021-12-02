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Isparta'da avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

02.12.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde avukatı tüfekle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Eski eniştesi avukat Ali Kaya'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hikmet Kaya, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Kaya, iddianamede yer alan ifadesinde, Ali Kaya'nın ablasından 2017'de boşandığını belirtti.

Olay günü Kaya ile köydeki çeşmenin yanında denk geldiklerini anlatan sanık, "Bana huzur bozacak şeyler söyledi. Ablam hakkında cinsel içerikli şeyler söyledi. 'Seni içeriye attırırım.' dedi. Beni tehdit etti. Şeref ve namusumu temizlemek için vurdum. Olay günü Ali Kaya yanımdan geçtiği sırada arkasından seslendim. Yüzünü döndüğünde göğüs bölgesine iki el ateş ettim. Sırt üstü yere düştü, bir elde başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Ayvalıpınar beldesinde 17 Haziran'da eski eniştesi avukat Ali Kaya'yı (35) tüfekle vurarak öldüren Hikmet Kaya (35), jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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