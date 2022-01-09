Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakaören köyünde Ramazan Kurt ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, Ramazan Kurt'a av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kurt'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kurt'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı saklandığı evin çatısında yakaladı.

