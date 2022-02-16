Isparta'da cezaevinden kaçan hükümlü Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Isparta'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalandı.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 50 suçtan kaydı bulunan ve yakın zaman önce Isparta'da cezaevinden firar eden A.A'nın (23) Dinar'daki ikametinde olduğunu belirledi.
Eve düzenlenen operasyonda A.A, gizlendiği dolabın arkasında yakaladı.
A.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.
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