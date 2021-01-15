Isparta’da geçici süreyle kapatılan spor salonları yeniden açılıyor

Isparta’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan spor salonları ve spor merkezleri 18 Ocak itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Salgının seyrini yeniden değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu, spor salonları ve spor merkezlerinin belirlenen tedbirlerle tekrar açılmasına karar verdi. Konuyla ilgili Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren Spor Salonları ve Spor Merkezilerinin Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen hususlara riayet ederek 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren sosyal mesafe-temizlik-hijyen kurallarına uymak kaydıyla açılmasına, vatandaşların randevu sistemi ile Spor Salonları ve Spor Merkezlerini kullanmalarına izin verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada spor salonları ve spor merkezlerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği belirtildi.

