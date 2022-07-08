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Isparta'da gül hasadı sona erdi

08.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik: - "Bu yılki gül çiçeği rekoltesi 15 bin ton civarında"

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı tamamlandı.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gül çiçeğinin, bugün yaklaşık 12 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Isparta'da 38 bin dönümlük alanda gül yetiştirildiğini belirten Çelik, bahçelerde mayısta açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini ifade etti.

Geçen yıllara göre bu yıl daha soğuk bir kış yaşandığını dile getiren Çelik, "Kış şartlarından etkilenen bazı bölgeler oldu. Don riskinden etkilenen, hasar gören yerler oldu. Rekoltede yaklaşık yüzde 30 kaybımız mevcut. Bu yılki gül çiçeği rekoltesi 15 bin ton civarında." diye konuştu.

GÜLBİRLİK olarak Kurban Bayramı öncesi üreticileri rahatlatmak, giderlerini karşılamalarına destek olmak için ön ödeme yaptıklarını söyleyen Çelik, bu kapsamda kilogram başına 10 lira ödediklerini kaydetti.

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