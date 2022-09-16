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Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.09.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Vatan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde Durmuş Ali Ay yönetimindeki 32 HL 189 otomobil, Turgut Yıldız’ın kullandığı 03 VK 721 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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trafik kazası Isparta

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