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Isparta’da iki yeni hizmet noktası daha devreye girdi

ISPARTA HABERLERİ  | 22.08.2020 21:33 | Son Güncelleme

Isparta’da bir süre önce Davraz Mahallesi Tapu Müdürlüğü yanında faaliyete geçen hizmet noktasının yanı sıra, son olarak da Çünür ve Doğancı Mahallelerinde de hizmet noktaları hizmete başladı.

Isparta’da bir süre önce Davraz Mahallesi Tapu Müdürlüğü yanında faaliyete geçen hizmet noktasının yanı sıra, son olarak da Çünür ve Doğancı Mahallelerinde de hizmet noktaları hizmete başladı. Vatandaşlar su faturasından, çevre temizlik vergisine, emlak vergisinden, ilan reklam vergisine kadar her türlü iş ve işlemlerini merkeze gelmeden mahallelerindeki hizmet noktalarından yapabilecekler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediye çalışmalarında her gün yeni hizmetlerin eklendiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Şehrimize uzak, yaş ortalaması yüksek olan mahallelerimize daha kolay hizmet sunabilmek, hizmeti ayaklarına getirebilmek adına Hizmet Noktalarımızı faaliyete geçirdik. Davraz Mahallesinde tapu dairesi yanında her türlü hizmeti alabilecekleri hizmet noktamız faaliyete geçmişti. Bugün itibariyle Çünür ve Doğancı Mahallelerimizde de hizmet noktalarımız hizmete başladı. Doğancı Mahallemizdeki hizmet noktamız Dere, Doğancı, Yenice ve Keçeci Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın hizmete kolay ulaşımını sağlamış olacak. Vatandaşlarımız hizmet noktalarımızda belediye ile ilgili her türlü tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Su faturaları, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi tüm işlemleri vatandaşlarımız burada gerçekleştirebilecekler. Emlak beyan değerlerini bildirip bununla ilgili işlem yapabilecekler. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla faaliyete geçirdiğimiz hizmet noktalarımız bu bölgelerdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.
Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya da, “Bu anlayışla belediyemiz bizlere daha da yakınlaştı. Yaşlı genç vatandaşlarımız burada daha kolay bir şekilde hizmete ulaşabilecekler. Her türlü faturalarını ödeyebilecekler, ” ifadelerinde bulundu.

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