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Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü

02.10.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü

Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü

Isparta'da kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Turan Yetkin (81), Mesut K. yönetimindeki 32 FM 520 plakalı kamyon manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yetkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yetkin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Isparta kamyon kaza

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