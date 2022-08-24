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Isparta'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

24.08.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ulvi Kale Mahallesi Iğdır bağları mevkisinde 15 metrelik su kuyusundan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kuyusundan koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

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Isparta koyun su kuyusu

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