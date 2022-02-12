Isparta'da okullar pazartesi gününe hazırlanıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verilen Isparta'da okullar pazartesi açılacak.

Okul bahçelerinde biriken karların temizliği için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezindeki 85 okulda, 16 araç ve 20 personelle kar temizliği çalışması yapılıyor.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, yaptığı açıklamada, köylerdeki çalışmaları hemen hemen tamamladıklarını belirtti.

Çobanların talepleri üzerine bazı yayla yollarında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zadeoğlu, "Bugün itibarıyla da şehir merkezindeki 85 okulumuzu eğitim öğretime hazırlamak için çalışmalarımıza başladık. Pazar günü inşallah tamamını bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise kar temizliğinin yapıldığı, buz riskinin azaltıldığı bir ortamda çocuklarla yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

