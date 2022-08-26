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Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

26.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Modernevler Mahallesi'nde park halindeki otomobil, motosikletle otomobile yaklaşan 2 kişi tarafından benzinle kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Yangında, otomobilin arka ve yan kısmında hasar oluştu.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.B'nin azmettirdiği ileri sürülen S.T. ve O.K. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 şüphelinin motosikletle yaklaştıkları otomobili ateşe vermeleri ve sonrasında olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

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Isparta Otomobil kundaklama

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