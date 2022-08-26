Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Modernevler Mahallesi'nde park halindeki otomobil, motosikletle otomobile yaklaşan 2 kişi tarafından benzinle kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Yangında, otomobilin arka ve yan kısmında hasar oluştu.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.B'nin azmettirdiği ileri sürülen S.T. ve O.K. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 şüphelinin motosikletle yaklaştıkları otomobili ateşe vermeleri ve sonrasında olay yerinden kaçmaları yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz