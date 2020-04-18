YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da Ramazan pidesine zam yok

Isparta’da Ramazan pidesine zam yok

ISPARTA HABERLERİ  | 18.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Ramazan pidesine bu yıl zam yapmadıklarını belirterek, 300 gram pidenin geçen yılın fiyatı olan 2.5 TL’den satılacağını açıkladı.Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Isparta’da Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

Isparta’da Ramazan pidesine zam yok

Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Ramazan pidesine bu yıl zam yapmadıklarını belirterek, 300 gram pidenin geçen yılın fiyatı olan 2.5 TL’den satılacağını açıkladı.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Isparta’da Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Türkiye’nin korona virüsten dolayı olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu süreçte Ramazan ayının vazgeçilmesi olan pideye zam yapmadıklarını bildirdi. Erdeğer, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 300 gram pide 2.5 TL’den satılacak. Ayrıca belirlenen gramajın altında pide satılmayacak” dedi.
Öte yandan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre fırınlar Ramazan ayı boyunca saat 18.00’dan sonra pide satışı yapamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu

Polis maske dağıttı sosyal mesafe uyarısında bulundu

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Isparta Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:11
Öğle
13:02
İkindi
16:44
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Isparta Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Aras Eczanesi
Merkez
Varol Eczanesi
Merkez
Yedişehitler Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta'da belediyenin atölyelerinde günde 20 bin maske üretiliyor

Isparta'da belediyenin atölyelerinde günde 20 bin maske üretiliyor

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Isparta’da seyir halindeki ticari araç alev aldı

Isparta’da seyir halindeki ticari araç alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.