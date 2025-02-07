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  4. Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı

Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı

AA AA
07.02.2025 10:58
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Isparta'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek kafasını kaldırıma çarpan 16 yaşındaki Salih Yıldırım'ın kafatası çatladı.

Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı

Isparta Belediyesi sınırlarındaki Sidre Mahallesi'nde 4 Şubat'ta meydana gelen olayda, Kur'an kursuna giden 16 yaşındaki Salih Yıldırım, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen ve başını kaldırıma çarpan gencin kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

"KAÇ DAKİKA YERDE YATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Salih Yıldırım, gazetecilere, camiye giderken yolun sağ tarafında köpek gördüğünü, korkarak geri dönünce köpeğin de peşinden koşmaya başladığını belirtti.

Kaçarken saldıran köpeklerin sayısının 2'ye çıktığını anlatan Yıldırım, "Arkama bakarken dengesiz bir şekilde düştüm ve kafamı kaldırıma çarptım. Ayağımın dibine kadar geldiler ama ısırmadılar. Kaç dakika yerde yattığımı hatırlamıyorum. Daha sonra kalkıp yakındaki sağlık ocağına gittim, pansuman yapıldı. Babamı aradım ve hastaneye gittik. Yüzüm şişmeye devam etti, müşahede altına alındım." dedi.

"OĞLUMU ÖYLE GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM"

Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü duyduğunu dile getiren anne Havva Yıldırım ise oğlunun durumunu öğrendiğinde yıkıldığını söyledi.

Hastaneye ilk etapta gitmesine izin verilmediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dayanamam diye bana haber vermediler. Müşahede altında tutulacağını öğrenince hastaneye gittim. Oğlumu o halde görünce çok kötü hissettim. Allah bir daha göstermesin, çok zor bir durum. Sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını duyuyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi. Benim evladıma oldu, başkasının evladına olmasın. Yetkililer bu konuda bir çözüm bulsun."

Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yere düşen gencin kafatası çatladı

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