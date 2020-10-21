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Isparta’da sıcak saatler

ISPARTA HABERLERİ  | 21.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs, kızıyla birlikte kendisini kapattığı evden 3 saat sonra ikna edilerek teslim oldu.Olay, saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102’nci cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs, kızıyla birlikte kendisini kapattığı evden 3 saat sonra ikna edilerek teslim oldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102’nci cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan İnayet K., öğlen saatlerinde eşi Ayfer K.’nın evine geldi. Çift arasında çıkan tartışmada İnayet K. eşi Ayfer K.’yı tabancayla elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkan yaralı Ayfer K.’yı Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. İnayet K., kızı E. K. ile birlikte elindeki silahla balkona çıkarak, teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel hareket polisleri sevk edildi.

Kızını serbest bıraktı
Zaman zaman elindeki silahı başına götüren İnayet K.’yı olay yerine gelen yakınları ve polis ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren İnayet K., zaman zaman balkonda kızına sarıldı, onunla konuştu. İnayet K., yaklaşık 2 saatin ardından kızı E.K.’yı serbest bıraktı.

3 saatin ardından ikna oldu
Balkonda tek kalan İnayet K., çocuklarını görmek istediğini bu konuda kendisine zorluk çıkarılmamasını istedi. Eve giren polis, balkonda İnayet K.’yı ikna etmeye çalıştı. İnayet K., yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından ikna edilerek, evden çıkartıldı. Gözaltına alınan İnayet K., emniyete götürüldü.
Öte yandan elinden yaralanan Ayfer K.’nın ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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