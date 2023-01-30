Isparta'da site yöneticisini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ç'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, Fatih Mahallesi'ndeki yöneticisi olduğu sitenin otoparkında dün ölü bulunmuştu. Şüpheli S.Ç, siteye alınacak güvenlik görevlisi için görüştüğü Erdoğan'ı, çıkan kavgada kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Erdoğan'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.