Isparta’da su kullanım bedelinde KDV indirimi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini bildirdi.

Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyona karşı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, "İçme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

