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Isparta’da su kullanım bedelinde KDV indirimi

16.02.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da su kullanım bedelinde KDV indirimi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini bildirdi.

Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyona karşı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, "İçme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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