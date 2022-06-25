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Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

25.06.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Isparta'da telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Ü.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, 600 bin lira bulunan çantayı elden teslim aldı.

Durumu yakınlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Ü.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma kapsamında 47 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi.

Şüphelinin çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre sokaklarda dolaştığı ve caminin abdesthanesinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi.

Isparta Otogarı'ndan Şanlıurfa'ya giden zanlının birkaç gün sonra Antalya'nın Kumluca ilçesine geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüyle irtibat kuruldu.

Kumluca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirilen şüpheli M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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