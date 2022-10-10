Isparta'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.O'nun kullandığı 32 ABR 105 plakalı otomobil, Toptancılar Caddesi'nde E.H. yönetimindeki 32 FY 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü E.H. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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