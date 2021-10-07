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Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

07.10.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobillin çaptığı yaya yaşamını yitirdi.

A.K'nın kullandığı 07 SBJ 60 plakalı kamyonet, Davraz mahallesi 142. caddede, M.K. yönetimindeki 15 ABE 907 plakalı otomobille, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yoldan geçen Şerife Sarıgül'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, Sarıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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