Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyündeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Evde bulunan T.D, E.D, M.D, H.D, M.A. ve H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.D'nin 3 ayrı suçtan hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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