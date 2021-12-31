Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Isparta'da yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 bin 103 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.



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