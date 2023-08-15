YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

15.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir yolcu, kent merkezinde Süleyman Alkaya'nın kullandığı halk otobüsüne bindi.

Yolcu, otobüs şoförüyle "inme binme" meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu şoföre saldırdı.

Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolcu ve şoförün kavga anı yer alıyor.

Otobüs şoförü Süleyman Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Yolcunun otobüsten indiği sırada kendisine hakaret etmesiyle başladığını belirten Alkaya, "Otobüsten indikten sonra tekrar binmiş. Tam hareket etmek üzereyken o benim gırtlağıma sarıldı. Ben de müdahale edince bir boğuşma yaşadık." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu’daki orman yangına müdahale sürüyorBolu’daki orman yangına müdahale sürüyor
Tekirdağ’da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralıTekirdağ’da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Mersin’de ’Paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulamasına başladıMersin’de ’Paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulamasına başladı
Anahtar Kelimeler:
Isparta kavga otobüs

Isparta Namaz Vakitleri 15 Ağustos Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Isparta Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

Aytaç eczanesi
Merkez
Ece eczanesi
Merkez
Taşlipinar eczanesi
Egirdir
Doğan eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu eczanesi
Senirkent
Çinar eczanesi
Yalvac
Derman eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.