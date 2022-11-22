YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci tedavi gördüğü hastanede öldü

Isparta'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci tedavi gördüğü hastanede öldü

22.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi genç kızın cenazesi, memleketi Denizli'nin Baklan ilçesinde defnedilecek.

Isparta'nın Gönen ilçesinde 2 hafta önce, bir üniversite öğrencisinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan 3 gençten biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta-Gönen kara yolunda 14 gün önce 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobilin ağaca çarpmasıyla ağır yaralanan gençlerden Tuanna Akkuş (20), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.

Akkuş'un cenazesi, işlemleri için Isparta Şehir Hastanesinin morguna götürüldü.

Genç kızın cenazesi, buradan yakınlarınca alınarak memleketi Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verilecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri Tuanna Akkuş, Yaren Bayram, Emine Nur Kınacı ve Yaren Kayak'ın bulunduğu 35 R 5282 plakalı otomobil, 8 Kasım'da kontrolden çıkıp ağaca çarpıştı.

Kazada aracı kullanan Kınacı ile 3 arkadaşı ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram, kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta’da 25 şok uygulamada 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldıIsparta’da 25 şok uygulamada 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendiIğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
Balıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinciBalıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinci
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Isparta Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.