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Isparta'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

07.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Isparta'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualar ve gözyaşlarıyla yolcu edildi.

İl Müftülüğü önünde düzenlenen hacı adaylarını uğurlama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftü Vekili Halil Taş ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Taş, yaptığı açıklamada, 2022 hac döneminde Isparta'dan toplam 300 hacı adayının kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getireceklerini söyledi.

Törenin ardından kafile otobüslere binerek Süleyman Demirel Havalimanı'na gitti.

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